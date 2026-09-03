Про це він повідомив у своєму вечірньому зверненні.

Що відомо про деталі майбутніх зустрічей із представниками Трампа?

Президент України повідомив про активну підготовку до нових зустрічей із представниками президента США. Українська сторона перебуває з американськими представниками на постійному зв’язку та вже має попередні дати переговорів.

Глава держави зазначив, що розраховує на візит представників американської сторони до Києва найближчими днями. Водночас, за словами президента, зустрічі американських представників мають відбутися як у Москві, так і в Києві.

Фактично 24/7 ми з ними в комунікації і зараз готуємось до зустрічей. Є попередні дати. Ми розраховуємо побачити представників Президента Америки тут, у Києві,

– сказав він.

Президент підкреслив, що Україна готова до змістовної роботи з американськими представниками на своїй території. Він також наголосив, що активна роль Сполучених Штатів залишається важливою для переговорного процесу.

Це дуже важливо. Важливо, щоб Америка була і надалі активною. Готові до зустрічей з ними в Україні – на рівні, змістовно,

– зазначив Зеленський.