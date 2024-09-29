Буданов может вскоре покинуть свою должность, – СМИ

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов может вскоре покинуть свою должность. Вероятно, уже выбрали его преемника.

Об этом NV сообщил информированный источник в силовых структурах. Комментируя информацию об увольнении начальника разведки, собеседник сказал, что "такой вариант существует".

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Буданов может в ближайшее время покинуть свою должность в ГУР МО

Как сообщил изданию источник, ознакомленный с этим вопросом, вскоре ГУР МО вместо Кирилла Буданова может возглавить кто-то другой. В то же время собеседник опроверг информацию об отправке нынешнего главы ГУР послом за границу.

Источник предполагает, что после действующего главы украинской разведки его должность может занять 55-летний Олег Иващенко, который на сегодня является главой Службы внешней разведки Украины.

К слову, совсем недавно СМИ сообщали, что министр обороны Рустем Умеров уволил двух заместителей начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова. Однако, как отмечалось, на этом чиновник останавливаться не планирует.

По предварительной информации, речь шла о Викторе Зайцеве и Игоре Остапенко.