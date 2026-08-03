"Предстоящие недели будут насыщенными событиями": США ищут новые пути к мирным переговорам

Украина готовится к новому этапу дипломатической работы на фоне сигналов из США о возможном оживлении переговорного процесса. В ходе совещания руководителей зарубежных дипломатических представительств с участием Владимира Зеленского обсуждались вопросы восстановления мира, укрепления позиций государства и конкретные задачи для украинских представительств за рубежом.

Ведущая 24 Канала Яна Богославская, которая работала на мероприятии, рассказала о сигналах из США относительно возможного оживления переговорного процесса. Она также передала ответ Кирилла Буданова на вопрос о том, что может заставить Россию вернуться к активным переговорам и почему Украина не должна упустить что-то на этом пути.

Результат переговоров важнее сроков

Госсекретарь США Марко Рубио недавно заявил, что Вашингтон готовит новые подходы к переговорному процессу с участием Украины и России. Конкретных предложений он не раскрыл, однако предположил, что дипломатическая активность в ближайшее время может усилиться.

Предстоящие недели могут быть богатыми на события, которые придадут импульс переговорному процессу,

– заявил Рубио.

Во время совещания руководителей дипломатических ведомств Кирилла Буданова спросили о новых американских инициативах и возможных стимулах, которые могли бы вернуть Россию к активному диалогу о завершении войны. Конкретного механизма Вашингтон пока не предложил, поэтому связывать ожидания с отдельными сроками не стоит.

Можно говорить о 40, 100 или 15 днях, но главное – результат. Не так важно, как войти в этот процесс, гораздо важнее, с чем мы из него выйдем,

– подчеркнул Буданов.

Чтобы добиться нужного результата, Украине необходимо оставаться сильной и сохранять внутреннее единство. Российское руководство до сих пор верит, что сможет достичь своих целей военным путем, хотя стратегически война давно зашла для него в тупик. Локальные прорывы сторон этого не меняют, а осенью Москва, по его словам, планирует новую мобилизацию.

Мирные переговоры никогда не прекращались. Просто их активная фаза, которую все видят, сейчас находится на паузе,

– пояснил глава Офиса Президента.

До начала записи Буданов также отметил, что Соединенные Штаты будут лишь искать новые пути для оживления процесса. Слова Марко Рубио о насыщенных событиями неделях пока являются сигналом о дальнейших дипломатических попытках, а не сообщением о уже готовой договоренности.

Дипломатам определили конкретные задачи перед зимой

После обсуждения переговорного процесса участники совещания сосредоточились на укреплении украинского присутствия в мире. Значительное внимание уделили странам Африки, где дипломаты должны более четко объяснять роль Украины в продовольственной безопасности и демонстрировать происхождение зерна, поступающего в различные регионы.

Важно, чтобы украинское зерно имело украинскую маркировку, чтобы люди в Африке понимали, откуда к ним поступает этот продукт и какие возможности Украина предоставляет для их безопасности,

– рассказала Богославская.

Отдельной темой стала подготовка к сложной зиме и защита от российских ударов. Украинские представительства должны работать с партнерами не над общими обещаниями, а над конкретным перечнем необходимого – от боеприпасов и ракет до трансформаторов и политических решений, которые помогут укрепить оборону городов, сел и общин.

Речь идет о конкретном перечне ресурсов и боеприпасов, необходимых Украине для противодействия постоянным террористическим ударам. Это прикладные вещи, над получением которых уже ведется предметная работа, буквально по номенклатуре,

– отметила ведущая 24 Канала.

На мероприятии также объявили о кадровых решениях: Игорь Клименко стал секретарем СНБО, а Рустем Умеров возглавил Службу внешней разведки. В ходе официальных панельных дискуссий обсуждались развитие беспилотных технологий и возможности получения Украиной дополнительных систем Patriot.

Украина будет делать ставку на готовую оборонную продукцию

Во время совещания говорили и о том, как развивать международное сотрудничество в оборонной сфере, не передавая партнерам украинские разработки. Кирилл Буданов поддерживает модель, при которой за границу будут поставлять уже изготовленную продукцию, а ключевые технологии останутся в Украине.

Я в целом против экспорта технологий. Поддерживаю только экспорт готового продукта с добавленной стоимостью,

– заявил Буданов.

Так подход касается и беспилотного сектора, в котором украинские производители накопили значительный опыт за время полномасштабной войны. На официальных панельных дискуссиях обсуждались будущие договоренности по дронам, а также возможности укрепить украинскую противовоздушную оборону.

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