Не знаю случаев, где введение миротворцев сработало, – Буданов о гарантиях безопасности для Украины

Кирилл Буданов поделился своим отношением к возможным международным гарантиям для Украины. Он изучал случаи введения миротворческих контингентов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью, опубликованное 18 февраля. Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины ответил на вопрос журналиста Эйнуллы Фатуллаева.

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Можно ли считать миротворцев гарантией

Буданов ставит под сомнение введение миротворческого контингента в Украину как гарантию безопасности. Он отмечает, что не помнит ни одного случая, когда подобная инициатива в истории сработала.

Поскольку вопрос НАТО очень сложный дипломатически, существует ли какой-то другой формат, что даст именно гарантию, а не декларирование чего-либо, надежду на что-либо? Я думаю, что пока нет,

– сказал глава ГУР.

Он также упомянул о статусе основного союзника США вне НАТО, однако, по мнению Буданова, это касается не столь гарантий безопасности, как обязательства по поддержке государства, но не более.

Напомним, идею миротворческого контингента уже раскритиковал Джон Болтон, экс-советник президента США по нацбезопасности. Он призывает Европу поддерживать Украину вооруженными поставками, а не фокусироваться на планировании будущих сценариев, согласованных Трампом и Путиным.

Опыт ООН, по мнению Болтона, показал, как миротворческие силы могут привести к фактическому и юридическому разделению страны.