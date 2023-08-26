Выпали из графика, – Буданов о своих словах о заходе в Крым до весны 2023-го

В октябре 2022 года Кирилл Буданов прогнозировал, что до конца весны 2023 года ВСУ зайдут в Крым. Он пояснил, что ситуация на поле боя оказалась менее интенсивной, чем надеялись в прошлом году.

Об этом руководитель Главного управления разведки заявил в интервью. Вместе с тем он подчеркнул, что Силы обороны продолжают двигаться к цели.

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События развиваются медленнее

Журналистка в интервью напомнила Буданову прогноз, который он дал осенью 2022 года. Тогда глава разведки заявлял, что ВСУ зайдут в Крым до конца весны 2023 года, а боевые действия на территории Украины должны закончиться до конца лета 2023 года. Отвечая на этот вопрос, Буданов заявил, что события на фронте развиваются медленнее, чем планировалось.

Выпали из графика, если вы на это намекаете. Да, к сожалению, надо признать, что события развиваются медленнее, чем должны были быть по всем расчетам. Но имеем, что имеем,

– сказал Буданов.

Вместе с тем он подчеркнул, что Украина уверенно двигается вперед и "это абсолютно публичная информация". Буданов также подчеркнул, что сейчас события в Крыму и тот уровень боевых действий, который происходит на территории полуострова, невозможно сравнить с 2022 годом, а тем более с 2014 годом.

"То есть мы идем к цели. Да, медленнее, чем хотелось бы, медленнее, чем рассчитывали, но идем", – заявил глава разведки.

Он также объяснил, почему его прогноз оказался ложным. По словам Буданова, прогноз базируется на фактах и цифрах, на ходе событий, на прогнозах по показателям экономики, по военным, но есть реальность, которая есть на поле боя. Глава разведки подчеркнул, что реальность на поле боя оказалась менее интенсивной, чем надеялись на тот момент. Поэтому прогноз о том, что ВСУ зайдут в Крым до конца весны 2023 года, теперь отстает от графика.

Буданов о последних взрывах на Крымском мосту

На Крымском мосту 12 августа раздались взрывы, а впоследствии – появился "специальный дымовой занавес". Как объяснил Буданов, украинское средство должно было поразить определенные цели, но зенитные ракеты сбили его с курса и взрывы прогремели у переправы.

"Я вам хочу прямо сказать, что там была другая цель. Но четыре зенитных ракеты были пущены на ее перехват и, немного подбив, сбились с курса. Незначительно. Они верят, что это шло в мост. В принципе, пусть верят. Здесь уже ничего такого нет. Потому что это прошлая история", – заявил Буданов.

Во всей этой ситуации Буданов считает, что россияне сами себя наказали. Ведь когда у моста появилось густое задымление, люди начали сеять панику.