В частности это связано как с мобилизацией на войну в Украине, так и с мятежом Пригожина в России. Буданов отметил, что такая "турбулентность" полезна для нашей страны.

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Буданов высказался по поводу гражданской войны в России

Глава ГУР МО рассказал, что нашей разведке удалось перехватить секретные данные российского министерства внутренних дел. В этих документах отражены настроения россиян во время мятежа повара Путина – Евгения Пригожина.

Буданов отметил, что владелец ППК "Вагнера" получил поддержку населения 17 из 46 регионов страны-агрессорки, в том числе и города Санкт-Петербург. В то же время, российского диктатора Путина поддерживали 21 субъектов России. В частности, он мог рассчитывать на лояльность Москвы, а самая низкая поддержка главы Кремля зафиксирована в Дагестане.

Вот что мы сейчас видим: российское общество расколото на две части. Ситуация указывает на то, о чем говорила наша служба – Россия стоит на грани гражданской войны,

– подчеркнул Буданов.

Глава ГУР сказал, что для усиления внутреннего конфликта в стране-агрессорке нужно "маленькое внутреннее дело". Ведь население России поддерживает войну только тогда, когда смотрит на телевизор.

В заключение Буданов рассказал, что россияне из больших городов не хотят идти воевать в Украину. По его словам, как только кто-то из них получает повестку о призыве, то начинает искать причины, как туда не поехать.

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