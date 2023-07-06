В частности это связано как с мобилизацией на войну в Украине, так и с мятежом Пригожина в России. Буданов отметил, что такая "турбулентность" полезна для нашей страны.
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Буданов высказался по поводу гражданской войны в России
Глава ГУР МО рассказал, что нашей разведке удалось перехватить секретные данные российского министерства внутренних дел. В этих документах отражены настроения россиян во время мятежа повара Путина – Евгения Пригожина.
Буданов отметил, что владелец ППК "Вагнера" получил поддержку населения 17 из 46 регионов страны-агрессорки, в том числе и города Санкт-Петербург. В то же время, российского диктатора Путина поддерживали 21 субъектов России. В частности, он мог рассчитывать на лояльность Москвы, а самая низкая поддержка главы Кремля зафиксирована в Дагестане.
Вот что мы сейчас видим: российское общество расколото на две части. Ситуация указывает на то, о чем говорила наша служба – Россия стоит на грани гражданской войны,
– подчеркнул Буданов.
Глава ГУР сказал, что для усиления внутреннего конфликта в стране-агрессорке нужно "маленькое внутреннее дело". Ведь население России поддерживает войну только тогда, когда смотрит на телевизор.
В заключение Буданов рассказал, что россияне из больших городов не хотят идти воевать в Украину. По его словам, как только кто-то из них получает повестку о призыве, то начинает искать причины, как туда не поехать.
Ранее Буданов рассказывал о ситуации на ЗАЭС
- Глава украинской разведки Кирилл Буданов подчеркнул, что угроза теракта на Запорожской АЭС "понемногу уменьшается". Он отметил, что этому способствовали действия, как со стороны Украины, так и наших партнеров.
- Сами действия, остановившие россиян от идеи с подрывом ЗАЭС, Буданов называть отказался. Несмотря на это, он подчеркнул, что наша страна продолжает совершать "публичные и непубличные действия" в этой плоскости.
- Также известно, что Запорожская АЭС продолжает свою работу в штатном режиме. В частности, специалисты возобновления питания для атомной станции по основной линии электропередач.