Зокрема, це пов'язано як з мобілізацією на війну в Україні, так і з заколотом Пригожина у Росії. Буданов зазначив, що така "турбулентність" є корисною для нашої країни.

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Буданов висловився щодо громадянської війни у Росії

Очільник ГУР МО розповів, що нашій розвідці вдалося перехопити секретні дані російського міністерства внутрішніх справ. У цих документах відображені настрої росіян під час заколоту кухаря Путіна – Євгєнія Пригожина.

Буданов зазначив, що власник ПВК "Вагнера" мав підтримку населення 17 із 46 регіонів країни-агресорки, в тому числі й міста Санкт-Петербург. Водночас російського диктатора Путіна підтримували 21 суб'єктів Росії. Зокрема, він міг розраховувати на лояльність Москви, а найнижча підтримка очільника Кремля зафіксована у Дагестані.

Ось що ми зараз бачимо: російське суспільство розколоте на дві частини. Ситуація вказує на те, про що говорила наша служба – Росія стоїть на межі громадянської війни,

– наголосив Буданов.

Очільник ГУР сказав, що для посилення внутрішнього конфлікту в країні-агресорці потрібна "маленька внутрішня справа". Адже населення Росії підтримує війну лише тоді, коли дивиться її по телевізору.

Наостанок Буданов розповів, що росіяни з великих міст не хочуть іти воювати в Україну. За його словами, щойно хтось з них отримує повістку про призов, то починає шукати причини, як туди не поїхати.

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