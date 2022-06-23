Буданов ответил, пытаются ли российские разведчики связаться с украинскими

Российская разведка периодически хочет завербовать украинских разведчиков. Однако даже если предатели появляются, их быстро разоблачают.

Подробно рассказал о ситуации с такими "контактами" начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на эфир национального телемарафона.

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Разведка уже разоблачила многих шпионов

Начальник разведки отметил, что дело борьбы с "крысами" в службах – это долгий процесс. Поэтому они периодически появляются.

Однако сейчас ситуация совершенно несравнима с той, которая была за 2 – 3 месяца до войны. Многие из упомянутых "крыс" либо уже уничтожены, либо сбежали,

– сказал глава ГУР.

По его мнению, процесс окончательного очищения будет не слишком длительным. Поэтому скоро предателей в рядах разведки Минобороны не останется.

Накануне задержаны агенты ФСБ в Кабмине

21 июня стало известно, что Служба безопасности Украины задержала чиновников, сотрудничавших с российскими спецслужбами. Речь идет о двух работниках Кабмина и Торгово-промышленной палаты.

Что известно о задержанных:

Заведующий отделом Секретариата Кабмина агент "Киреев" – завербованный ФСБ еще в 2012 году. После поездки в Россию вернулся с оперативным псевдонимом и мобильным телефоном для передачи информации и получения задач. В общей сложности получил от врага 27 тысяч долларов.

Руководитель одной из дирекций Торгово-промышленной палаты с агентурной кличкой "Гаврилов" – завербован в марте 2016 года. В общей сложности он за измену государства с тех пор получил 33 тысячи долларов.

По данным наших служб, эти вражеские агенты передавали врагу разную разведанную информацию. Начиная с состояния обороноспособности и до обустройства границы и даже персональных данных наших правоохранителей.

Другие задержания наемников России

Днем раньше СБУ в Черновцах поймала вражеского диверсанта, прибывшего с Ближнего Востока. По данным агентов, этот мужчина занимался подготовкой серии взрывов на железной дороге.

18 июня задержан агент России, корректировавший ракетные удары по мосту через Днестровский лиман в Одесской области. Это удалось сделать благодаря слаженной работе контрразведчиков СБУ.

А 17 июня сотрудники СБУ обезвредили обширную сеть российской агентуры. Ее координировал советник "главы" временно оккупированного Крыма Сергея Аксенова. 19 агентов врага задержали в Киеве, Харькове, Одессе, Запорожье, а также в Днепропетровской и Винницкой областях.

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