Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, какова причина этих "несчастий" в России и имеет ли это связь с умышленными терактами самих же россиян.

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Журналисты издания взяли интервью у главного военного разведчика. Одним из вопросов был действительно ли Кремль готовит специальные теракты на территории своего государства, чтобы обвинить во всем Украине и разжечь еще большую ненависть российского народа к украинцам. По словам Буданова, Россия уже активно проводит подобные теракты.

Посмотрите, что происходит. Много подрывов, много уничтоженных объектов — и во всем Россия обвиняет исключительно Украину.

– заметил он.

Он также вспомнил ситуацию на Приднестровье, где недавно звучали взрывы. Напомним, что Россия пыталась обвинить Украину в обстрелах этих территорий. Даже разослали людям фейковые сообщения от якобы украинских военных. Там сообщается, что якобы "ВСУ" призывают местных жителей эвакуироваться. Всех, кто этого не сделает, убьют без уведомлений. Россияне даже указали точное время обстрелов – 19:00.

"Посмотрите на ситуацию с Приднестровьем, например. Конечно, это хорошая позиция, — винить во всем Украине. А как это все возможно? Кто-то может объяснить?" – добавил начальник ГУР МО Украины.

Что известно о причудливых "хлопках" в России:

В ночь со 2 на 3 мая загорелся склад издательства "Просвещение" в Подмосковье. Пылало почти 34 тысячи квадратных метров склада. На этих складах хранили печатную продукцию. Пожар россиянам удалось локализовать примерно в 4 утра.

Российские пропагандистские СМИ 3 мая сообщили о взрыве в Белгороде ночью. По предварительным данным, следы работы противовоздушной обороны в небе не заметили.

В ночь с 1 на 2 мая в небе над городом видели яркие вспышки . Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сказал, что было "два сильных разрыва". Также российские пропагандисты назвали взрывы "неизвестными" и рассказали – пострадавших и разрушений нет.

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