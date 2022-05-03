Начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Кирило Буданов розповів якою є причина цих "нещасть" у Росії та чи має це зв'язок з навмисними терактами самих ще росіян.

Читайте також: У Росії ціла рота солдатів відмовилася їхати воювати в Україну

Журналісти видання взяли інтерв'ю у головного військового розвідника. Одним із питань було чи дійсно Кремль готує спеціальні теракти на території своєї держави, аби звинуватити у всьому України і розпалити ще більшу ненависть російського народу до українців. За словами Буданова, Росія вже активно проводить такі теракти.

Подивіться, що коїться. Багато підривів, багато знищених об'єктів — і в усьому Росія звинувачує винятково Україну,

– зауважив він.

Він також пригадав ситуацію на Придністров'ї, де нещодавно також лунали вибухи. Нагадаємо, що Росія намагалася звинуватити Україну в обстрілах тих територій. Навіть розіслали людям фейкові повідомлення від нібито українських військових. Там повідомляється, що буцімто "ЗСУ" закликають місцевих мешканців евакуюватися. Усіх, хто цього не зробить, вб'ють без попереджень. Росіяни навіть вказали точний час обстрілів – 19:00.

"Подивіться на ситуацію з Придністров'ям, наприклад. Авжеж, це гарна позиція, — звинувачувати в усьому Україну. А як це все можливо? Хтось може пояснити?" – додав начальник ГУР МО України.

Що відомо про чудернацькі "хлопки" в Росії:

У ніч із 2 на 3 травня загорівся склад видавництва "Просвещение" у Підмосков'ї. Палало майже 34 тисячі квадратних метрів складу. Зазначається, що на цих складах зберігали друковану продукцію. Пожежу росіянам вдалося локалізувати лише приблизно о 4 ранку.

Російські пропагандистські ЗМІ 3 травня повідомили про вибух у Бєлгороді вночі. За попередніми даними, слідів роботи протиповітряної оборони в небі не помітили.

У ніч з 1 на 2 травня у небі над містом бачили яскраві спалахи. Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков сказав, що було "два сильні розриви". Також російські пропагандисти назвали вибухи "невідомими" й розповіли – постраждалих та руйнувань немає.

Вас це може зацікавити – у Росії горить і вибухає: пожежі у Підмоскв'ї, Бєлгороді та інших регіонах: дивіться відео