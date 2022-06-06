Буданов посетил разведчиков в Северодонецке

Главный разведчик Кирилл Буданов посетил своих подопечных в Северодонецке. Ситуация там сложная, но контролируемая.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов побывал на позициях своих подопечных в Северодонецке. Сейчас это – "горячее" направление.

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Оккупантов чрезвычайно много

Российские захватчики взыскали значительные силы, чтобы полностью захватить территорию Луганской и Донецкой областей. Сейчас продолжаются ожесточенные бои в Северодонецке. Украинские военные отчаянно защищают город.

Хотя российские кафиры регулярно распространяют ложь, что они якобы полностью взяли город, но это обычный бред. Украинские военные до сих пор защищают Северодонецк. Туда и приехал генерал-майор Кирилл Буданов.

По его словам, украинские защитники продолжают уничтожать российские захватчики. На некоторых участках у врага десятикратное преимущество в артиллерии. Однако военные все еще отчаянно обороняют город и понемногу вытесняют оккупантов.

Генерал-майор Кирилл Буданов посетил подразделения ГУР МО в Северодонецке / Фото Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Напомним, 5 июня Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных в Запорожской области. Потом он приехал в Лисичанск в Луганской области и Соледар в Донецкой области. Вблизи этих городов продолжаются активные боевые действия.

Зеленский поблагодарил украинских военных за то, что они отчаянно защищают собственное государство в столь непростой период. Защитники выкладываются по полной, чем наносят серьезные потери российской армии.

Передовые позиции наших военных в Лисичанске. Ребята выкладываются по полной и защищают государство в самой сложной ситуации. Спасибо, что даете достойный отпор врагу, – подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент рассказал, что он с командой привез кое-что для украинских военных. Впоследствии они используют эти сюрпризы против российских кафиров.

Зеленский также добавил, что от военных они несколько привезли для всех граждан Украины. Это – уверенность и крепость. Он пожелал всем защитникам крепкого здоровья, всем украинцам – победы.

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