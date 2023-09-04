Он также отметил, что наша страна рисковала стать "самураем". Однако уже российско-украинская война показала, что именно наши люди должны изменить в своем восприятии государства и нации.
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Буданов предположил, что должно быть в Украине еще с 1991 года
Глава украинской разведки отметил, что отсутствие произошло "не сегодня и не вчера". По его словам, это продолжается уже более 30 лет, с момента провозглашения независимости нашего государства.
Это с 1991 года продолжается, я так лично считаю. Это как раз отсутствие стратегии,
– подчеркнул он.
Буданов отметил, что если человек не знает, куда хочет дойти, то он рискует стать самураем. Начальник ГУР напомнил, что у самурая есть только путь, что в конечном счете, по его мнению, и происходило, только с Украиной.
Буданов дал интервью журналистам: самое интересное из разговора
- Кирилл Буданов рассказал, что российское руководство готовило несколько серьезных покушений на президента Владимира Зеленского. В то же время, он заверил, что благодаря удачной работе украинских спецслужб негативных последствий удалось избежать.
- Начальник ГУР МО также отметил, что "Китай всегда в игре" в отношении войны России против Украины. Однако Поднебесная хочет "усидеть на двух стульях" Поэтому однозначно не поддерживает ни одну из сторон.
- Кроме этого, Буданов подчеркнул, что, возможно, убийство Владимира Путина не является простой задачей. Ведь здесь необходимо продумывать все детали и шаги.