Він також зазначив, що наша країна ризикувала стати "самураєм". Однак уже російсько-українська війна показала, що саме наші люди мають змінити у своєму сприйнятті держави й нації.
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Буданов припустив, що мало б бути в України ще з 1991 року
Очільник української розвідки зазначив, що відсутність цієї речі почалася ще "не сьогодні й не вчора". За його словами, це все триває уже понад 30 років, з моменту проголошення незалежності нашої держави.
Це з 1991 року триває насправді, я так особисто вважаю. Це як раз відсутність стратегії,
– наголосив він.
Буданов зазначив, що якщо людина не знає, куди хоче дійти, то вона ризикує стати самураєм. Начальник ГУР нагадав, що у самурая є тільки шлях, що зрештою, на його думку, і відбувалося, тільки з Україною.
Буданов дав інтерв'ю журналістам: найцікавіше з розмови
- Кирило Буданов розповів, що російське керівництво готувало кілька серйозних замахів на президента Володимира Зеленського. Водночас він запевнив, що завдяки вдалій роботі українських спецслужб негативних наслідків вдалося уникнути.
- Начальник ГУР МО також зазначив, що "Китай завжди у грі" стосовно війни Росії проти України. Однак Піднебесна хоче "всидіти на двох стільцях", тому однозначно не підтримує жодну зі сторін.
- Крім цього, Буданов підкреслив, що можливе вбивство Владіміра Путіна не є простим завданням. Адже тут необхідно продумувати наперед усі деталі та кроки.