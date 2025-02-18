Военное сотрудничество между Россией и КНДР продолжается: Буданов раскрыл детали

Кирилл Буданов впервые дал интервью азиатскому СМИ. Руководитель разведки рассказал об угрозах, которые представляют бойцы КНДР для Украины и Азии.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Chosun.

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Армию КНДР не стоит недооценивать

Как отметил начальник ГУР, только три государства в мире приобретают непосредственный опыт ведения полномасштабной войны XXI века. И это Украина, Россия и Северная Корея.

Поэтому будущая армия КНДР будет кардинально отличаться от прошлой. Более того, Путин и Ким углубляют военное сотрудничество в сфере технологий, науки и промышленности.

Например, северокорейская ракета KN-23 была очень неточной, но россияне помогли модифицировать ее. Теперь оружие стало значительно опаснее.

КНДР в войне против Украины потеряла около 4000 военных убитыми и тяжелоранеными. Но, несмотря на значительные потери, она продолжает активно участвовать в совместных операциях с российскими войсками.

В целом развернуто примерно 12 000 северокорейских войск, которые передвигаются в составе больших российских формирований. На фронте стало больше и северокорейской артиллерии.

Вадим Скибицкий отметил, что солдаты КНДР быстро адаптируются и улучшают свою эффективность.

Конечно, совершенствование навыков северных корейцев и модернизация их техники угрожают Азиатско-Тихоокеанскому региону. Буданов надеется, что Киев и Сеул также углубят сотрудничество.

Интересно, что в наступлении танковой колонны под красными флагами на Курщине могли участвовать солдаты из КНДР.