Буданов рассказал, существует ли угроза повторного наступления из Беларуси

Россия продолжает использовать Беларусь для военной агрессии против Украины. Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, каким образом оккупанты используют белорусскую территорию.

В первую очередь Буданов подчеркнул, что по состоянию на данный момент никаких угроз повторного наступления с территории Беларуси – нет. Глава ГУР МО напомнил, что неоднократно заявлял о том, что информация об угрозе из Беларуси – преувеличена.

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Для чего России нужна территория Беларуси

"Вы знаете, я был так рад, что мне уже где-то полгода никто этот вопрос не задавал. Потому что каждый раз, когда поднимался градус общественного напряжения, ко мне все бежали и говорили: "Завтра белорусы атакуют, что делать?" Я всем говорил: "Нет, они не атакуют". Мне отвечали: "Нет, вы ничего не понимаете". И так было каждый раз. И тут вы снова об этом. Нет, по состоянию на данный момент никаких угроз с того направления не существует", – сказал Буданов.

Глава разведки подтвердил, что России нужна территория Беларуси для подготовки своих мобилизованных. Кроме того, Кремль использует белорусскую территорию для политического давления.

Исключительно. И для определенного политического давления на западные страны и так далее. А с военной точки зрения это полигон. Поскольку российские полигоны не позволяют то количество войск, которые есть, одновременно тренировать,

– сказал он.

Зеленский тоже заявил, что угрозы из Беларуси – нет

Президент Владимир Зеленский заявил, что, согласно имеющимся у него данным, угроз атаки со стороны Беларуси на сегодняшний день нет. Соответствующее заявление Зеленский сделал на совместной пресс-конференции с премьером Эстонии Каей Каллас.

"Я считаю, что на сегодня, именно на сегодня, согласно всем имеющимся у меня данным угрозы в этом направлении (со стороны Беларуси – 24 Канал) нет", – заявил Зеленский.

Он также рассказал, что на заседаниях Ставки верховного главнокомандующего периодически рассматриваются вопросы обороны в регионах. В то же время, детальной огласке они не подлежат.

"В рамках заседаний Ставки рассматриваются вопросы обороны в регионах. Это очень важно для нас. Мы публично не очень общаемся по этому поводу, потому что я считаю, что мы не должны готовить нашего врага, где бы и на территории какого бы государства он ни был", – резюмировал Зеленский.