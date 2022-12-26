Всех на радиоактивный пепел, – в разведке высмеяли заявления Путина о "ядерной триаде" и "Сармате"

В России снова разбрасываются заявлениями об усовершенствовании "ядерной триады" и разработке ракет "Сармат". Однако такие утверждения раздаются уже не первый год.

Каждый год россияне завершают заявлениями, мол, "Сармат" уже почти готов, проходит последние подготовки к постановке на боевое дежурство. Это отметил глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов.

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Он уже два года объявляет: "Сармат", всех на радиоактивный пепел. Просто проанализируйте последние два года,

– заметил Буданов.

Напомним, в конце ноября сообщалось, что российская армия получит "Сарматы" до конца года. Путин заявил, что первая ракета станет на боевое дежурство до конца 2022 года, хотя она только в апреле прошла первый пробный запуск.

Почему россияне так берегут "Кинжалы"

оккупанты редко используют для атак "Кинжалы". Глава ГУР объяснил, что к началу войны их было 47 штук. Хотя за это время они смогли сделать несколько, но это несерьезно.

"Можно пугать мир тем, что у тебя есть "Кинжал". Но когда начинаешь их реально использовать – что дальше? Можешь сделать 47 ударов. Для понимания "Искандеров" использовано более 900. Что такое 47?" – добавил Буданов.

Он отметил, что эти ракеты фактически нереально сейчас производить в России. оккупанты не могут достать много запчастей из-за санкций. Они производят параллельный импорт, но это очень усложняет и увеличивает срок доставки этих частей.