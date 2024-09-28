Кирилл Буданов 28 сентября проверил позиции разведчиков в Харьковской области. Об этом сообщили источники 24 Канала в Силах обороны.

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Что еще известно об этом

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов осуществил проверку позиций разведчиков в Харьковской области.

Кроме этого, он также провел планирование операций вместе с командирами. Пока неизвестно, что это были за операции.

Ранее в Генштабе рассказали о ситуации на Харьковщине. В частности, на Харьковском направлении произошло 6 вражеских атак в районах населенных пунктов Волчанск и Тихое.

На Купянском направлении за сутки произошло 19 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Синьковки, Новоселовки, Глушковки, Кругляковки, Кучеровки и Лозовой.

Одним из самых сложных направлений остается Времовское. Там противник совершил 13 штурмов наших позиций неподалеку Угледара, Богоявленки, Водяного и Катериновки. Активно привлекал для ударов на направлении штурмовую и бомбардировочную авиацию.