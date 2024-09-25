Волчанский агрегатный завод освободили 24 сентября. Территорию передали под контроль ВСУ после зачистки 30 объектов. Разведчики взяли в плен около 20 оккупантов, а также уничтожили десятки бойцов элитных подразделений врага. Бой длился более недели. Теперь в ГУР наградили причастных к операции.

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Воины ГУР получили заслуженное вознаграждение

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, находясь в районе проведения боевой операции, наградил отличиями ГУР МО спецназовцев, которые принимали участие в освобождении Волчанского агрегатного завода. В частности, начальник военной разведки наградил бойцов подразделений "Стугна", "Парагон", "Юнгер" и "РДК", которые в составе спецподразделения Тимура ГУР МО Украины, медалями "За боевые заслуги",

– говорится в сообщении.

Буданов наградил бойцов / Фото ГУР

"Мужество и героизм, который вы проявили на этом задании, заслуживают самых высоких оценок. Подобных операций еще не было в нашей истории", – сказал глава разведки.

Напомним, мы собрали в одном материале детали о значении этого завода в Волчанске.