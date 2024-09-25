Вовчанський агрегатний завод звільнили 24 вересня. Територію передали під контроль ЗСУ після зачистки 30 об'єктів. Розвідники взяли в полон близько 20 окупантів, а також знищили десятки бійців елітних підрозділів ворога. Бій тривав понад тиждень. Тепер у ГУР нагородили причетних до операції.

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Воїни ГУР отримали заслужену винагороду

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, перебуваючи в районі проведення бойової операції, нагородив відзнаками ГУР МО спецпризначенців, які брали участь у звільненні Вовчанського агрегатного заводу. Зокрема, начальник воєнної розвідки нагородив бійців підрозділів "Стугна", "Парагон", "Юнгер" та "РДК", що у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України, медалями "За бойові заслуги",

– ідеться в дописі.

Буданов нагородив бійців / Фото ГУР

"Мужність та героїзм, який ви проявили на цьому завданні, заслуговують найвищих оцінок. Подібних операцій ще не було в нашій історії", – сказав очільник розвідки.

Нагадаємо, ми зібрали в одному матеріалі деталі про значення цього заводу у Вовчанську.