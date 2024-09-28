Кирило Буданов 28 вересня перевірив позиції розвідників у Харківській області. Про це повідомили джерела 24 Каналу у Силах оборони.

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Що ще відомо про це

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов здійснив перевірку позицій розвідників у Харківській області.

Крім цього, він також провів планування операцій разом із командирами. Наразі невідомо, що це були за операції.

Раніше у Генштабі розповіли про ситуацію на Харківщині. Зокрема, на Харківському напрямку відбулося 6 ворожих атак у районах населених пунктів Вовчанськ та Тихе.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 19 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у бік Синьківки, Новоселівки, Глушківки, Кругляківки, Кучерівки та Лозової.

Одним із найскладніших напрямків залишається Времівський. Там противник здійснив 13 штурмів наших позицій неподалік Вугледару, Богоявленки, Водяного та Катеринівки. Активно залучав для ударів на напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію.