Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов рассказал, что за последние 35 лет Украина довольно сложно продвигалась в этом вопросе, сообщает 24 Канал. Но процесс идет вперед.

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Каким Буданов видит будущее Украины?

Прежде всего Украине самой нужно определить свою роль в мире. Важно осознать, какими стратегическими преимуществами обладает наше государство и чего именно оно хочет достичь. Однако это еще не все. Далее нужно убедить другие государства в этом видении.

По словам Буданова, Украина должна стать великой сверхдержавой. Сейчас у нашей страны фактически нет других сценариев.

У нас нет другого варианта. Иначе нас уничтожат,

– отметил Буданов.