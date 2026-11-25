Украина работает над проведением гуманитарных операций по примеру Олешек. Возможно, к концу 2026 года удастся организовать такие миссии.

Об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов в комментарии "Новости.LIVE".

Где могут состояться новые гуманитарные операции?

Как подчеркнул Буданов, он лично вовлечен в этот процесс. Сейчас идет обсуждение таких операций по эвакуации гражданских лиц на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.

Работаем над этим. Лично занимаюсь этим. Думаю, что дойдем до того, что до завершения этого года сможем вернуть как гражданских, так и пленных. Обсуждаем. Это Запорожская и Херсонская области. Это более или менее рабочие вопросы,

– сказал Буданов.

Также продолжается подготовка к масштабному обмену пленными, в котором примут участие более 1000 человек. Вряд ли это удастся организовать за один день. Скорее всего, все будет проведено в несколько этапов.

Все согласовывается. Недавно общался по этому поводу с российской стороной. Все работают. Есть определенные нюансы, что "этого отдадим, а этого не отдадим". Но мы проходили через это уже много лет,

– отметил Буданов.

Первый этап этого обмена ориентировочно может состояться в конце ноября или в начале декабря.

Добавим, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что переговорные группы Украины и России продолжают подготовку обмена в формате 1000 на 1000, который был согласован в Абу-Даби. Раньше были обсуждения, что обменять могут даже больше пленных. Речь шла о 1200 – 1300 людях.