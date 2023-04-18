По его словам, наши БПЛА действительно могут долетать и до Москвы. Однако деталей Буданов не раскрыл.
Обратите внимание На этот раз еще ближе к Москве: в Россию снова залетел беспилотник
Что известно о загадочных БПЛА
На вопрос о том, действительно ли наши БПЛА уже долетают почти до Москвы, Буданов ответил: "А почему почти? Долетают до Москвы и дальше".
Однако готовы ли мы уничтожать какие-либо объекты в Москве и как это будет происходить – глава разведки не рассказал.
Вопрос опять же в ту же сторону. Что вы от меня ждете, просто открыть вам все, скажем так, замыслы наши и спланированные операции и мероприятия? Как вы себе это представляете? Без деталей давайте так. Вы же понимаете, что слишком часто нарушаются нормы безопасности в России. Это аномально, так просто не бывает,
– сказал Буданов.
"Атака" беспилотников в России
- В России часто жалуются на "неизвестные беспилотники". Недавно БПЛА заметили в городе Щелково в Московской области. В пропагандистских СМИ сообщали, что дрон "атаковал" территорию России.
- Также пропагандистские СМИ сообщили, что 19 марта в Тульской области упал неизвестный беспилотник. Это примерно в 250 километрах от Москвы.
- Так, беспилотник упал в Одоевском районе между населенными пунктами Петровское и Маловель. Пропагандистские СМИ утверждали, что летательный аппарат упал в поле, вдали от жилых домов.