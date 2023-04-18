За його словами, наші БпЛА дійсно можуть долітати і до Москви. Однак деталей Буданов не розкрив.
Зверніть увагу Цього разу ще ближче до Москви: у Росію знову залетів безпілотник
Що відомо про загадкові БпЛА
На питання про те, чи дійсно наші БПЛА вже долітають майже до Москви, Буданов відповів: "А чому майже? Долітають до Москви і далі".
Однак чи готові ми знищувати якісь об'єкти в самій Москві і як це буде відбуватися – очільник розвідки не розповів.
Питання знову ж в той самий бік. Що ж ви від мене чекаєте, просто відкрити вам всі, скажімо так, задуми наші і сплановані операції та заходи? Як ви це собі уявляєте? Без деталей давайте так. Ви ж розумієте, що щось надто часто порушуються норми безпеки в Росії. Це аномально, так просто не буває,
– сказав Буданов.
"Атака" безпілотників у Росії
- У Росії часто скаржаться на "невідомі безпілотники". Нещодавно БпЛА помітили у місті Щелково, що у Московській області. У пропагандистських ЗМІ повідомляли, що дрон "атакував" територію Росії.
- Також пропагандистські ЗМІ повідомили, що 19 березня у Тульській області впав невідомий безпілотник. Це приблизно за 250 кілометрів від Москви.
- Так, безпілотник впав в Одоєвському районі між населеними пунктами Петровське та Маловель. Пропагандистські ЗМІ стверджували, що літальний апарат упав у полі, далеко від житлових будинків.