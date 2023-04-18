За його словами, наші БпЛА дійсно можуть долітати і до Москви. Однак деталей Буданов не розкрив.

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Що відомо про загадкові БпЛА

На питання про те, чи дійсно наші БПЛА вже долітають майже до Москви, Буданов відповів: "А чому майже? Долітають до Москви і далі".

Однак чи готові ми знищувати якісь об'єкти в самій Москві і як це буде відбуватися – очільник розвідки не розповів.

Питання знову ж в той самий бік. Що ж ви від мене чекаєте, просто відкрити вам всі, скажімо так, задуми наші і сплановані операції та заходи? Як ви це собі уявляєте? Без деталей давайте так. Ви ж розумієте, що щось надто часто порушуються норми безпеки в Росії. Це аномально, так просто не буває,

– сказав Буданов.

"Атака" безпілотників у Росії