Буданов дал прогноз на 2023 год: глава разведки пообещал украинцам радость и победу

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заверил, что в следующем году украинцев ждут радость и победа. Хороших новостей следует ожидать во второй половине нового года.

Свой прогноз Кирилл Буданов сделал в эфире национального телемарафона, сообщает 24 Канал. Руководитель разведки также рассказал, на чем основываются его прогнозы.

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Что ждет Украину в 2023 году

Кирилл Буданов считает, что в 2023 году завершится война на Украине. Завершится ли она победой нашего государства. Хороших новостей, по словам руководителя разведки, следует ждать во второй половине 2023 года или ближе к его концу.

Радость и победа – вот, что он (2023 год – 24 Канал) нам принесет,

– заявил Буданов.

Руководитель ГУР МО отметил, что факторов, которые окажут влияние на победу – очень много, но в своих прогнозах он опирается на уже запущенные процессы, которые в будущем дадут свой результат.

Буданов отметил, что победой для Украины будет выход на международно признанные границы 1991 года, но на этом все процессы не завершатся. Руководитель разведки не уточнил, о каких процессах идет речь, но отметил, что они будут продолжаться долго.

Достижения Украины в 2022 году: главное

В прошлом году наша страна стала жертвой полномасштабной войны России. Однако мы смогли удержать Киев, Чернигов и Сумы и выбить врага с Севера весной 2022 года.

Кроме того, в рамках успешных контрнаступательных операций удалось деоккупировать почти всю Харьковщину, север Донецкой области и ряд населенных пунктов на западе Луганской области.

Также в ноябре наши воины освободили правобережье Херсонщины, включая Херсон – единственный областной центр, который оккупировала Россия с начала полномасштабного вторжения. Тогда же удалось деоккупировать почти всю Николаевщину, кроме деревень на Кинбурнской косе.

Однако борьба продолжается, и в следующем году еще больше наших территорий вернут украинский флаг.