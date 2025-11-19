Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов Кирилл Буданов в разговоре с 24 Каналом вспомнил, из-за чего Украина проигрывала в прошлых войнах. Обычно это был раскол изнутри.

Полное интервью "Это самая кровавая война"․ Эксклюзивное интервью с Кириллом Будановым – главой ГУР

Что позволит Украине выстоять в войне?

Буданов подчеркнул, что только единство позволит выстоять украинцам. Это касается и военных вопросов, и ситуации внутри страны. Однако если нарушится единство, ничего не будет.

Вспомните начало 2022 года. Почему тогда не было проблем с мобилизацией? А не нужно было. Люди сами шли. Было единство, было понимание. Вспомните 2014 год – то же,

– подчеркнул он.

Глава ГУР рассказал, что очень подробно проанализировал историю Украины со времен Богдана Хмельницкого и сделал неприятный вывод.

"В военном плане нас ни разу не победили. Были проиграны определенные битвы. Были и серьезные победы, о которых у нас, кстати, почему-то не хотят вспоминать. Но мы всегда проигрывали из-за потери единства, из-за внутреннего раздора, каждый раз мы сами себя разрушали", – подчеркнул Буданов.

К слову. Глава ГУР рассказал, что его больше всего интересуют книги на историческую и геополитическую тематику. Кирилл Буданов уверен, что из уроков прошлого можно сделать выводы, которые позволяют не совершить ошибок в настоящем и предвидеть развитие событий в будущем.

Сегодня Украина переживает тяжелые времена, новые испытания, в частности, коррупционные скандалы, но, по его мнению, самое главное за этим всем не потерять единство государства. А для этого надо помнить: мы правовое демократическое государство. Есть преступление, виновные должны быть наказаны, и на это нельзя закрывать глаза.

Однако кроме самого факта наказания за преступление, нельзя забывать о единстве общества, особенно в военное время. Если довести ситуацию до социального взрыва, то никому не будет все это интересно. Скажу больше – никому даже война не будет интересна. Потому что просто Украина перестанет существовать. Это тоже страшная правда,

– сказал Кирилл Буданов.

Тогда мечты россиян разделить Украину на три части могут быть осуществлены, если, по мнению главы ГУР, произойдет потеря внутреннего единства.

Если же будет единство в обществе, тогда, как заметил он, мы все преодолеем. В противном случае можно иметь триллионы долларов, все вооружение мира – оно не поможет, все будет потеряно. Тогда все человеческие жертвы, которые были, будут напрасными.

Интервью с главой ГУР Кириллом Будановым: смотрите видео

