Буданов сказал, на когда состоится обмен телами погибших между Украиной и Россией

Украина сталкивается с информационным давлением относительно обменного процесса. Однако репатриация тел все же должна состояться в ближайшее время.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение главы Главного управления разведки МО Украины Кирилла Буданова.

Смотрите также Россияне во время обмена хотели передать Украине тела своих павших солдат, – Зеленский

Когда будет обмен телами погибших

Так, Кирилл Буданов отметил, что начало репатриационных мероприятий по результатам переговоров в Стамбуле запланировано на следующую неделю, о чем уполномоченные лица были проинформированы еще во вторник.

Все движется по плану, несмотря на грязную информационную игру врага,

– указал он.

Глава ГУР отметил, что Украина тщательно придерживается договоренностей, достигнутых в Стамбуле. Он отметил, что решение о том, кого, когда и как менять не должно быть единоличным. Тщательная подготовка к обмену продолжается.

Заметим, что днем ранее глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский обвинил Киев якобы в срыве нового обмена. Там заявили, что Украина "неожиданно перенесла на неопределенный срок и прием тел, и обмен военнопленными". В Коордштабе ответили, что эти заявления не соответствуют действительности и являются манипуляцией.