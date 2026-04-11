"Мы пользователи, даже 3D-принтер не наш": Буданов шокировал заявлением о дронах и не только
- Кирилл Буданов высказался относительно производства дронов в Украине, отметив, что элементная база не является украинской.
- Буданов отметил необходимость создания полного цикла производства в Украине, поскольку сейчас страна зависит от внешних поставщиков компонентов.
Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов неожиданно скептически отозвался о производстве дронов в Украине. Также он упомянул ракеты и танки.
Заявление Буданова прозвучало во время встречи с сообществом CEO Club. Глава ОП несколько раз в течение своего общения с представителями бизнеса возвращался к теме неоиндустриализации.
Что сказал Буданов о дронах?
По мнению Буданова, Украина после войны не сможет существовать малоразвитое аграрное государство или сырьевое государство. Ведь энергетические мощности разрушены. Поэтому надо смотреть в сторону неоиндустриализации или реиндустриализации – отходить от сырьевой структуры экономики, переходя к переработке сырья и производства продукции.
Контекст. Под неоиндустриализацией понимают возрождение промышленного производства. А вот реиндустриализация – это переход от индустриальной базы производства к его новым технологическим основам, то есть переход производства на более прогрессивный путь развития с использованием высоких технологий, информатики, биотехнологий, новых материалов и источников энергии и т.д.
В то же время не все индустриальные отрасли можно возродить. Например, микроэлектронику в Украине надо создавать.
Вот все же наши супероборонные технологии, беспилотные и так далее, – так а элементная база чья? Что там украинского? Даже 3D-принтер, на котором большинство деталей сделано, он же тоже не наш. И заливка в него не наша. Мы пользователи, не более того,
– подчеркнул Буданов.
Буданов о дронах: смотрите видео
Он вспомнил, что когда-то Украина была танкостроительной страной, но за время полномасштабной войны танков не производили.
Справка. В Украине единственным производителем танков был харьковский бронетанковый кластер, в который вошли конструкторское бюро имени Морозова и завод имени Малышева. До 1987 года там производили танки серии Т-64. Затем производство перепрофилировали под изготовление перспективного советского основного боевого танка Т-80УД. В 1996 году заключили контракт на поставку 320 танков Т-80УД для Пакистана. Первая машина вышла с конвейера в 1997 году, а окончательно заказ был закрыт уже в 1999 году. Впоследствии изготавливали танки "Оплот" (серийно с 2013 года, был экспорт в Таиланд) и "Булат" (впоследствии модернизировали).
Сейчас в Украине развивают ракетостроение, но там, как заметил глава ОП, есть серьезные нюансы.
Элементная база. Определенные узлы, агрегаты нам просто не продают. Причем не продают наши союзники, я вам прямо это говорю. А свое мы потеряли возможность производить как раз лет 20 назад. Когда-то, кстати, умели, потом потеряли. Вот теперь пока не сделаем свои, прежде всего, системы наведения, у нас будут серьезные проблемы. Ориентирование и наведение – это вопрос не решен,
– объяснил Буданов.
Он добавил: поскольку Украина не производит все комплектующие сама, то государство зависит от внешних партнеров, которые в любой момент могут разорвать контракт. Таким образом, следует надеяться только на себя и создавать полный цикл производства в Украине.
Не первое заявление Буданова о необходимости реиндустриализации
16 февраля глава Офиса президента заявил: Украине нужна неоиндустриализация. Это тоже была встреча Буданова с представителями бизнеса.
Он говорил о потребности в сильной экономике и том, что государство должно получить доступ к современным технологиям и иметь высококвалифицированную рабочую силу.
"Еще в начале 1990-х годов Украина принадлежала к топовой десятке мировых государств с лучшими экономическими показателями. Однако десятилетия коррупции и неэффективного управления, 13 лет тотальной войны подорвали нашу индустриальную мощь. Мы должны восстановить свои мощности. Это вопрос выживания нации и государства", – высказался чиновник.
В ноябре 2024 года Кирилл Буданов прокомментировал расследование проекта "Схемы" ("Радио Свобода"), о том, как Украина передала России стратегические бомбардировщики и ракеты в 1990-х. "Коррупция, некомпетентность и отсутствие стратегического видения приводят к антигосударственным решениям", – написал тогда он.