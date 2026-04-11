"Мы пользователи, даже 3D-принтер не наш": Буданов шокировал заявлением о дронах и не только

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов неожиданно скептически отозвался о производстве дронов в Украине. Также он упомянул ракеты и танки.

Заявление Буданова прозвучало во время встречи с сообществом CEO Club. Глава ОП несколько раз в течение своего общения с представителями бизнеса возвращался к теме неоиндустриализации.

Что сказал Буданов о дронах?

По мнению Буданова, Украина после войны не сможет существовать малоразвитое аграрное государство или сырьевое государство. Ведь энергетические мощности разрушены. Поэтому надо смотреть в сторону неоиндустриализации или реиндустриализации – отходить от сырьевой структуры экономики, переходя к переработке сырья и производства продукции.

Контекст. Под неоиндустриализацией понимают возрождение промышленного производства. А вот реиндустриализация – это переход от индустриальной базы производства к его новым технологическим основам, то есть переход производства на более прогрессивный путь развития с использованием высоких технологий, информатики, биотехнологий, новых материалов и источников энергии и т.д.

В то же время не все индустриальные отрасли можно возродить. Например, микроэлектронику в Украине надо создавать.

Вот все же наши супероборонные технологии, беспилотные и так далее, – так а элементная база чья? Что там украинского? Даже 3D-принтер, на котором большинство деталей сделано, он же тоже не наш. И заливка в него не наша. Мы пользователи, не более того,

– подчеркнул Буданов.

Он вспомнил, что когда-то Украина была танкостроительной страной, но за время полномасштабной войны танков не производили.

Справка. В Украине единственным производителем танков был харьковский бронетанковый кластер, в который вошли конструкторское бюро имени Морозова и завод имени Малышева. До 1987 года там производили танки серии Т-64. Затем производство перепрофилировали под изготовление перспективного советского основного боевого танка Т-80УД. В 1996 году заключили контракт на поставку 320 танков Т-80УД для Пакистана. Первая машина вышла с конвейера в 1997 году, а окончательно заказ был закрыт уже в 1999 году. Впоследствии изготавливали танки "Оплот" (серийно с 2013 года, был экспорт в Таиланд) и "Булат" (впоследствии модернизировали).

Сейчас в Украине развивают ракетостроение, но там, как заметил глава ОП, есть серьезные нюансы.

Элементная база. Определенные узлы, агрегаты нам просто не продают. Причем не продают наши союзники, я вам прямо это говорю. А свое мы потеряли возможность производить как раз лет 20 назад. Когда-то, кстати, умели, потом потеряли. Вот теперь пока не сделаем свои, прежде всего, системы наведения, у нас будут серьезные проблемы. Ориентирование и наведение – это вопрос не решен,

– объяснил Буданов.

Он добавил: поскольку Украина не производит все комплектующие сама, то государство зависит от внешних партнеров, которые в любой момент могут разорвать контракт. Таким образом, следует надеяться только на себя и создавать полный цикл производства в Украине.

