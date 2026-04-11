Заява Буданова пролунала під час зустрічі зі спільнотою CEO Club. Глава ОП кілька разів протягом свого спілкування з представниками бізнесу повертався до теми неоіндустріалізації.

Дивіться також Плюс-мінус тиждень після Великодня: Буданов анонсував приїзд переговорників зі США до України

Що сказав Буданов про дрони?

На переконання Буданова, Україна після війни не зможе існувати малорозвинена аграрна держава чи сировинна держава. Адже енергетичні потужності зруйновані. Тому треба дивитися в бік неоіндустріалізації чи реіндустріалізації – відходити від сировинної структури економіки, переходячи до переробки сировини і виробництва продукції.

Контекст. Під неоіндустріалізацією розуміють відродження промислового виробництва. А от реіндустріалізація – це перехід від індустріальної бази виробництва до його нових технологічних основ, тобто перехід виробництва на прогресивніший шлях розвитку з використанням високих технологій, інформатики, біотехнологій, нових матеріалів і джерел енергії тощо.

Водночас не всі індустріальні галузі можна відродити. Наприклад, мікроелектроніку в Україні треба створювати.

От всі ж наші супероборонні технології, дронові і так далі, – так а елементна база чия? Що там українського? Навіть 3D-принтер, на якому більшість деталей зроблена, він же теж не наш. І заливка в нього не наша. Ми користувачі, не більше того,

– наголосив Буданов.

Він згадав, що колись Україна була танкобудівною країною, та за час повномасштабної війни танків не виробляли.

Довідка. В Україні єдиним виробником танків був харківський бронетанковий кластер, до якого увійшли конструкторське бюро імені Морозова та завод імені Малишева. До 1987 року там виробляли танки серії Т-64. Потім виробництво перепрофілювали під виготовлення перспективного радянського основного бойового танку Т-80УД. У 1996 році уклали контракт на постачання 320 танків Т-80УД для Пакистану. Перша машина вийшла з конвеєру в 1997 році, а остаточно замовлення було закрите вже в 1999 році. Згодом виготовляли танки "Оплот" (серійно з 2013 року, був експорт у Таїланд) і "Булат" (згодом модернізували).

Зараз в Україні розвивають ракетобудування, але там, як зауважив очільник ОП, є серйозні нюанси.

Елементна база. Певні вузли, агрегати нам просто не продають. Причому не продають наші союзники, я вам прямо це кажу. А своє ми втратили змогу виробляти якраз років 20 тому. Колись, до речі, вміли, потім втратили. От тепер поки не зробимо свої, перш за все, системи наведення, в нас будуть серйозні проблеми. Орієнтування і наведення – це питання не вирішене,

– пояснив Буданов.

Він додав: оскільки Україна не виробляє всі комплектуючі сама, то держава залежить від зовнішніх партнерів, які у будь-який момент можуть розірвати контракт. Таким чином, слід сподіватися тільки на себе та створювати повний цикл виробництва в Україні.

Не перша заява Буданова про потребу в реіндустріалізації