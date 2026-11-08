 Буданов: Украина точно переживет эту зиму

Украина сможет выстоять этой зимой, несмотря на угрозу масштабных российских атак на критически важную инфраструктуру. Москва стремится спровоцировать недовольство общества и заставить украинцев пойти на уступки.

Об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов в интервью CBS News.

Что сказал Буданов о планах России на зимний период?

Украина точно переживет эту зиму. Будет тяжело, но пройдет,

– подчеркнул он.

Отдельно Буданов объяснил, какой, по его мнению, будет стратегия России этой зимой.

Нанести максимальный ущерб нашей критической инфраструктуре, чем они надеются создать почву для социального недовольства, уличных протестов и подталкивания к, по сути, сдаче национальных интересов. Но этого не будет,

– отметил глава ОП.

Напомним, ранее Кирилл Буданов сообщил о разработке кризисных сценариев на зиму 2026–2027 годов. По его мнению, главная задача – заранее оценить возможные угрозы и обеспечить слаженные действия государственных органов, военных и гуманитарных организаций.