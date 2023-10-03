Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины – Андрей Юсов. Он отметил, что такими списками оккупанты определяют украинцев, которые борются против злого режима, передает 24 Канал.
К теме В ГУР рассекретили, кто придумал названия для операций "Синица", "Барыня" и "Крабовая ловушка"
Юсов высказался о признании Буданова "террористом" в России
Андрей Юсов отметил, что для всего военно-политического руководства Украины очередные пропагандистские заявления и составленные списки признают его работу. В частности, как для учёного Нобелевская премия.
Для руководителя украинской разведки подобные обвинения – это признание высокого профессионализма, служение своей родине и профессиональной работы,
– подчеркнул представитель ГУР МО.
В то же время, он отметил, что наши граждане не должны забывать, что главным государством-террористом остается Россия, которая оказывает геноцид и агрессивную войну против Украины и запустила тысячи ракет по нашей территории. По словам Юсова, то, что Украина сопротивляется, в частности, спецслужбы, Главное управление разведки – это абсолютно нормально.
Как отреагировал Буданов на обвинения в "терроризме"
Юсов подчеркнул, что у него также была возможность пообщаться по этому вопросу с главой ГУР МО Кириллом Будановым. Представитель разведки отметил, что отреагировал Буданов достаточно фирменно.
"То есть это спокойное лицо, и работа продолжается. Я думаю, что у захватчиков будет еще много повода для истерик", – заметил Юсов.
В заключение он подчеркнул, что подобные списки являются ответом государства-агрессора на последние активные действия ГУР МО, а также мероприятия на разных участках фронта и за его пределами. Юсов отметил, что это уже не первые подобные обвинения, которые ни в Украине, ни в свободном мире с точки зрения международного права не имеют никакого значения, разве что посмеяться над этим.
Буданов стал "террористом" в России
- Следственный комитет России выдвинул обвинение трем украинским военачальникам за якобы организации более ста ударов дронами по территории Москвы, Московской области и других регионов страны-агрессорки. Речь идет о главе ГУР МО Кирилле Буданове и командующих Воздушных сил ВСУ Николае Олещуке, Военно-морскими силами ВСУ Алексее Неижпапе и командире украинского полка беспилотников Сергея Бурденюка.
- Кроме того, всех перечисленных лиц российские власти хотят объявить в розыск. Также оккупанты им стремятся избрать меру пресечения в виде заключения под стражу заочно.
- Следует отметить, что удары по российским населенным пунктам стали для граждан страны-агрессорки уже привычным явлением. В частности, недавно были прилеты по заводу в Шебекино, где они производят компоненты для своего оружия.