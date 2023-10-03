Про це в ефірі телемарафону розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України – Андрій Юсов. Він зазначив, що такими списками окупанти визначають українців, які борються проти злого режиму, передає 24 Канал.

До теми У ГУР розсекретили, хто вигадав назви для операцій "Синиця", "Бариня" та "Крабова пастка"

Юсов висловився про визнання Буданова "терористом" у Росії

Андрій Юсов зазначив, що для всього воєнно-політичного керівництва України чергові пропагандистські заяви та складені списки є визнанням його роботи. Зокрема, як для науковця Нобелівська премія.

Для керівника української розвідки подібні звинувачення – це визнання високої професійності, служіння своїй батьківщині й фахової роботи,

– наголосив представник ГУР МО.

Водночас він наголосив, що наші громадяни не мають забувати, що головною державою-терористкою лишається Росія, яка чинить геноцид і агресивну війну проти України й запустила тисячі ракет по нашій території. За словами Юсова, те, що Україна чинить опір, зокрема, спецслужби, Головне управління розвідки – це абсолютно нормально.

Як відреагував Буданов на звинувачення у "тероризмі"

Юсов наголосив, що він також мав нагоду поспілкуватися з цього питання з головою ГУР МО Кирилом Будановим. Представник розвідки зазначив, що відреагував Буданов досить фірмово.

"Тобто це спокійне обличчя, і робота триває. Я думаю, що в загарбників буде ще багато приводу для істерик", – зауважив Юсов.

Наостанок він підкреслив, що подібні списки є відповіддю держави-агресора на останні активні дії ГУР МО, а також заходи на різних ділянках фронту і за його межами. Юсов зазначив, що це вже не перші подібні звинувачення, які ані в Україні, ані в вільному світі з точки зору міжнародного права не мають жодного значення, хіба що посміятися з цього всього.

Буданов став "терористом" у Росії