Традиційно, в атаці звинуватили Збройні Сили України. Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, інформує 24 Канал.
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У Шебекіно заявляють про "прильоти"
За інформацією губернатора, під обстріл потрапило місто Шебекіно. За його словами, постраждалих нібито немає, і атаку "влаштували ЗСУ".
Снаряди лягли на територію промислової зони. Оперативні служби уточнюють наслідки,
– стверджує Гладков.
Окрім цього, у Шебекіно частково перекрили рух транспорту. За даними очевидців, було зафіксовано близько 7 "прильотів" по заводу "Монокристал". Там виробляють синтетичний сапфір для високотехнологічних застосувань в електронній та оптоелектронній промисловості.
"Монокристал" вже був під обстрілом
Нагадаємо, що 1 червня цього року Російський добровольчий корпус заявив, що їхні бійці ведуть бій у місті Шебекіно Бєлгородської області. До того ж там палав завод "Монокристал" та 5-поверхівка.
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