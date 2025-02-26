Буданова внезапно "забыли" в одном из соцопросов: эксперт объяснил возможные причины

Согласно результатам исследования социологической группы "Рейтинг", уровень доверия к президенту Владимиру Зеленскому в феврале вырос до 65%, а наибольшую поддержку украинцев получил Валерий Залужный (76%).

Больше всего вопросов относительно достоверности этого исследования у экспертов вызвало отсутствие в нем начальника ГУР Кирилла Буданова, которого даже не включили в опрос, информирует 24 Канал.

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Результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" / Скриншот из презентации

Это выглядит еще более загадочно на фоне опроса, проведенного социологической компанией Active Group. По его результатам, обнародованным 18 февраля, Буданову доверяют 50,3% украинцев, что ставит его на второе место после Залужного (61%). Президент Зеленский оказался на четвертом месте с показателем в 42,4%.

Уровень доверия к политическим/военным деятелям /Скриншот данных опроса Active Group

Директор Института мировой политики Евгений Магда объясняет возможный рост рейтинга Зеленского его жесткой риторикой в отношении Дональда Трампа. Еще Зеленский остро отреагировал на заявление американского президента о возможном прекращении помощи Украине, и это могло положительно повлиять на поддержку его обществом.

В то же время Магда обращает внимание на возможную политическую подоплеку исключения Буданова из опроса "Рейтинга".

Интрига в причинах, по которым "Рейтинг" не включил Буданова в исследование. Или включил, но не публикует результаты? Очевидно, что власть воспринимает его как своего потенциального политического конкурента,

– говорит политолог.