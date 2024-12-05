Журналистам удалось воочию увидеть Меморандум. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Как выглядит Будапештский меморандум

Журналистам BBC удалось сделать фото Будапештского меморандума. Этот документ крайне редко покидает стены архива.

Он содержит 6 пунктов и несколько ссылок на документы, в частности, Устав ООН, Заключительный Акт ОБСЕ, Договор по нераспространению ядерного оружия.

Об этом документе говорят, что он не стоит бумаги, на которой написан... Уже через 20 лет существования меморандума стало очевидно, что подобные документы не действуют,

– отмечает издание.

Между тем украинскую копию этого соглашения министр иностранных дел Украины Андрей Сибига повез на саммит Украина-НАТО. Чем он хочет напомнить партнерам об их обязательствах.

Напомним, что ранее в МИД призвали восстановить доверие к идее ядерного разоружения.

"Этот документ должен был обеспечить Украине гарантии безопасности, суверенитета и территориальной целостности в обмен на отказ от третьего в мире по потенциалу ядерного арсенала. Меморандум должен был стать значительным этапом в укреплении глобального ядерного разоружения и служить примером для других государств в отказе от ядерного оружия", – заявили в министерстве.

Однако в 2014 году ядерная держава Россия пренебрегла договоренностями и напала на Украину, которая от своего ядерного арсенала отказалась. В МИД отметили, что даже не были проведены никакие предусмотренные документом консультации, которые Украина неоднократно пыталась инициировать.

Будапештский меморандум / Фото Дмитрия Власова, BBC