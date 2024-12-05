Журналістам вдалося на власні очі побачити Меморандум. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на BBC.

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Який вигляд має Будапештський меморандум

Журналістам BBC вдалося зробити фото Будапештського меморандуму. Цей документ вкрай рідко залишає стіни архіву.

Він містить 6 пунктів і декілька посилань на документи, зокрема, Статут ООН, Заключний Акт ОБСЄ, Договір із нерозповсюдження ядерної зброї.

Про цей документ кажуть, що він не вартий паперу, на якому написаний… Вже через 20 років існування меморандуму стало очевидно, що подібні документи не діють,

– зауважує видання.

Тим часом українську копію цієї угоди міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повіз на саміт Україна-НАТО. Чим він хоче нагадати партнерам про їхні зобов'язання.

Нагадаємо, що раніше у МЗС закликали відновити довіру до ідеї ядерного роззброєння.

"Цей документ мав забезпечити Україні гарантії безпеки, суверенітету та територіальної цілісності в обмін на відмову від третього у світі за потенціалом ядерного арсеналу. Меморандум мав стати значним етапом у зміцненні глобального ядерного роззброєння та слугувати прикладом для інших держав у відмові від ядерної зброї", – заявили у міністерстві.

Однак у 2014 році ядерна держава Росія знехтувала домовленостями та напала на Україну, яка від свого ядерного арсеналу відмовилася. У МЗС зауважили, що навіть не були проведені жодні передбачені документом консультації, які Україна неодноразово намагалася ініціювати.

Будапештський меморандум / Фото Дмитра Власова, BBC