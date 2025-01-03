Политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман в эфире 24 Канала рассказал, что в Евросоюзе сформировалось проукраинское большинство, которое может обеспечить гарантии безопасности для Украины. Гарантами могут быть Франция, Германия, Великобритания. Также скандинавские страны, Польша, страны Бенилюкса и Румыния – все они имеют последовательную проукраинскую политику.

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"Конечно, они не будут брать на себя обязательства, связанные с участием в нынешней войне, но в случае условного замораживания конфликта (в которое я, правда, не верю), подобные гарантии будут более надежными, чем те, которые дали страны-гаранты в рамках Будапештского меморандума", – отметил Игорь Эйдман.

Интересно! Президент Украины в годовщину меморандума объяснил, какие гарантии нужны Украине. Одна из которых – это возможность Украины защититься от врага.

Теперь мир знает, на что способна Россия

Политолог объяснил, что когда подписывали Будапештский меморандум, к нему относились как к формальности, потому что на Западе тогда считали, что Россия уже не представляет угрозы.

Сейчас все понимают, что от России можно ожидать чего угодно. Поэтому, если они согласятся на подписание нового подобного меморандума, это будет означать, что они уверены в своих силах и готовы отвечать за свои слова в случае необходимости,

– подытожил Эйдман.

Что такое Будапештский меморандум

Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года в Будапеште между четырьмя странами: Украиной, США, Великобританией и Россией. Он был заключен в связи с решением Украины отказаться от ядерного арсенала, который она унаследовала после распада СССР. Взамен страны-подписанты обязались обеспечить Украине суверенитет и территориальную целостность.