Політолог і соціолог із Німеччини Ігор Ейдман в ефірі 24 Каналу розповів, що в Євросоюзі сформувалася проукраїнська більшість, яка може забезпечити гарантії безпеки для України. Гарантами можуть бути Франція, Німеччина, Велика Британія. Також скандинавські країни, Польща, країни Бенілюксу та Румунія – всі вони мають послідовну проукраїнську політику.

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"Звісно, вони не братимуть на себе зобов’язання, пов’язані з участю в нинішній війні, але у випадку умовного замороження конфлікту (в яке я, правда, не вірю), подібні гарантії будуть більш надійними, ніж ті, які дали країни-гаранти в межах Будапештського меморандуму", – зазначив Ігор Ейдман.

Цікаво! Президент України в річницю меморандуму пояснив, які гарантії потрібні Україні. Одна з яких – це можливість України захиститися від ворога.

Тепер світ знає, на що здатна Росія

Політолог пояснив, що коли підписували Будапештський меморандум, до нього ставилися як до формальності, бо на Заході тоді вважали, що Росія вже не становить загрози.

Зараз усі розуміють, що від Росії можна очікувати чого завгодно. Тому, якщо вони погодяться на підписання нового подібного меморандуму, це означатиме, що вони впевнені у своїх силах і готові відповідати за свої слова в разі потреби,

– підсумував Ейдман.

Що таке Будапештський меморандум

Будапештський меморандум був підписаний 5 грудня 1994 року в Будапешті між чотирма країнами: Україною, США, Великою Британією та Росією. Він був укладений у зв’язку з рішенням України відмовитися від ядерного арсеналу, який вона успадкувала після розпаду СРСР. Натомість країни-підписанти зобов’язалися забезпечити Україні суверенітет і територіальну цілісність.