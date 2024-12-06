Таку думку 24 Каналу висловив юрист-аналітик Андрій Вігірінський, зазначивши, що будь-який міжнародний договір проходить ратифікацію в парламенті. Там мають бути вказані права та обов'язки тих, хто підписує цей документ.

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Якими мають бути гарантії для України

Андрій Вігірінський підкреслив, що гарантії безпеки для України мають мати статус міжнародного договору, який би ратифікували парламенти України та інших держав-учасників.

На жаль, наша країна поки немає жодного такого документа.

Він має бути міжнародним та мати конкретні пункти. Такий договір мусить містити зобов'язання, що, у випадку агресії, будь-яка країна повинна вжити всіх заходів пов'язаних із відверненням загрози, зокрема шляхом закриття повітряного простору над Україною,

– сказав юрист-аналітик.

Він зауважив, що будь-які слова, які не покладені на папір, не мають ніяких правових наслідків.

Зверніть увагу! У 30-ту річницю Будапештського меморандуму Володимир Зеленський підкреслив, що Україні потрібні реальні гарантії безпеки, а не декларації на папері. Президент наголосив, що країна працює над створенням дієвого безпекового фундаменту, який включає союзництво, зброю для захисту та єдність народу.

Будапештський меморандум

Вігірінський зазначив, що у Будапештському меморандумі чітко не прописані жодні зобов'язання країн, які підписували цей документ.

Довідка. Будапештський меморандум – це міжнародна угода, підписана 5 грудня 1994 року між Україною, Росією, Великою Британією та США. Домовленість передбачала надання Україні гарантій безпеки в обмін на її відмову від ядерного статусу.

Там не вказано про захист повітряного простору чи відправлення західних військовослужбовців на територію України для захисту кордонів. Будапештський меморандум має доволі розмиті поняття, тому Захід та наша держава по-різному тлумачать цю угоду.

Щоб було прочитано все однаково, має бути певна юридична визначеність,

– додав юрист-аналітик.