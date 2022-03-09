Будапештский меморандум продемонстрировал свое ничтожество, – Вениславский

Будапештский меморандум, несмотря на свой неоднозначный статус, предусматривал гарантии безопасности территориальной целостности и суверенитета Украины. Во время войны в 2022 году документ еще раз показал свою никчемность.

Об этом заявил член Комитета Совета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в эфире 24 канала.

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Он подчеркнул, что это международно-правовой договор, который был подписан самыми мощными государствами мира. Речь идет о Великобритании, США, Франции. Следовательно, он достаточно высокого уровня, учитывая подписавшие его стороны.

Будапештский меморандум продемонстрировал абсолютно свою ничтожность, что никакие гарантии, предоставленные Украине в обмен на лишение ядерного статуса, ядерного арсенала, не принесло никаких результатов,

– резюмировал Вениславский.

По его мнению, поэтому нужно создать не только "Будапештский меморандум версия 2.0", но и закрепить в нем конкретные юридические обязательства подписавшихся сторон.

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