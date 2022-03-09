Про це заявив член Комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в ефірі 24 каналу.

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Він наголосив, що це міжнародно-правовий договір, який підписали найпотужніші держави світу. Мовиться про Велику Британію, США, Францію. Отже, він достатньо високого рівня, зважаючи на сторони, які його підписали.

Будапештський меморандум продемонстрував абсолютно свою нікчемність, що жодні гарантії, які були надані Україні в обмін на позбавлення ядерного статусу, ядерного арсеналу, не приніс жодних результатів,

– резюмував Веніславський.

На його думку, тому треба створити не лише "Будапештський меморандум версія 2.0", а закріпити у ньому конкретні юридичні зобов'язання підписантів.

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