18:21
9 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ТАРАС ШЕВЧЕНКО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин нашел замену Лаврову. Бесконечность Медведева
      Вєсті Кремля
      21:45, 8 марта
      Вести.UA: Смешной боец Зеленский. Мураев сделал подарок Вилкулу
      Вєсті.UA
      21:24, 8 марта
      Банки банкроты и их элитные квадратные метры: Кто выводит активы из фонда гарантирования
      ЦРУ
      09:00, 8 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: "Как казаки" стали культовыми
      Згадати все
      22:10, 6 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ТАРАС ШЕВЧЕНКО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ

      Будапештский меморандум – ошибка, нам нужно высокоточное ракетное оружие, – Порошенко

      179 Читати новину українською
      Петр Порошенко
      Петр Порошенко / popcorn.news

      После того, как США и Россия приостановили действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности из-за нарушения последней положений документа, Украина избавилась определенных обязательств, которых придерживались ранее. Поэтому теперь наша страна должна взять курс на разработку высокоточного ракетного оружия.

      Об этом заявил президент Петр Порошенко на совете регионального развития в Черкасской области, подчеркнув, что Украина не намерена повторять ошибки Будапештского меморандума.

      Читайте также: Порошенко не сможет погасить скандал с коррупцией в "Укроборонпроме", – эксперт

      "Нам нужно высокоточное ракетное оружие повышенного радиуса действия, способное поражать цели далеко в тылу врага. Это сделает агрессора более сдержанным, а нашу оборону – более надежной", – убежден гарант.

      Он отметил, что Украину больше не связывают никакие ограничения ни по дальности полета наших ракет, ни по их мощности.

      Также Порошенко сообщил об испытаниях новой ракетной военной техники, которые вскоре состоятся.

      "Я надеюсь, в ближайшие недели воочию продемонстрируем обществу успехи наших ракетных технологий. Не волнуйтесь, речь идет только об испытаниях и учениях", – отметил президент.

      Гарант добавил, что Украина нуждается в новой ракетной программе.

      Что такое Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности?Документ подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита. Договор предусматривает, что США и Россия отказываются от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1 тысячи до 5,5 тысяч километров) и малой (от 500 до 1 тысячи километров) дальности.

      В 2018 году США неоднократно обвиняли Россию в нарушении условий договоренностей. Впервые Помпео объявил о намерении США выйти из договора еще в декабре 2018 года, если Россия в течение 60 дней не вернется к его выполнению. Ультиматум США завершился в субботу, 2 февраля.

      Президент Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что Россия безнаказанно нарушала договор. Он обвинил РФ в тайной разработке запрещенной ракетной системы, которая является прямой угрозой союзникам США и американским войскам за границей".

      Отметим, что первые сообщения о нарушениях Россией договора прозвучали еще во времена президентства Барака Обамы 2012 года, однако никаких официальных заявлений относительно этого тогда объявлено не было. В 2016 году Россия перебросила ракетные комплексы "Искандер", способные нести ядерный заряд, к границам ЕС и НАТО – в Калининградскую область между Польшей и Литвой.

      Со своей стороны, Москва настаивает на том, что пусковые установки европейской системы ПРО (которая уже размещена в Румынии и строится в Польше) "Мк-41" в случае незначительной адаптации могут быть использованы для запуска крылатой ракеты "Томагавк". Однако и, правда, сейчас у американцев существует только в морская версия.

      Президент России Владимир Путин 4 марта подписал указ о приостановке выполнения ракетных договоренностей. Российский лидер считает, что пришло время принять меры из-за якобы нарушения этих обязательств со стороны США.

      blog_ava
      Тарас Шевченко: факты о деятеле искусства, которых не знает большинство
      сегодня
      19135
      Теги: Петр Порошенко Новости Украины Новости политики Ядерная безопасность Оружие
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Війна за реальність: навіщо Росія змушує українців в усьому бачити лише негатив
      сегодня , 18:00 Війна за реальність: навіщо Росія змушує українців в усьому бачити лише негатив
      Віталій Дейнега 17
      Скасування статті про незаконне збагачення: що терміново вимагають країни Заходу
      сегодня , 17:00 Скасування статті про незаконне збагачення: що терміново вимагають країни Заходу
      Віталій Шабунін 128
      Сім років позбавлення волі: що передбачає нова стаття про незаконне збагачення
      сегодня , 14:00 Сім років позбавлення волі: що передбачає нова стаття про незаконне збагачення
      Єгор Соболєв 245
      Украина увеличила экспорт электроэнергии в Европу
      сегодня , 12:00 Украина увеличила экспорт электроэнергии в Европу
      Злой Одессит 2028
      Ежедневно или раз в год: как часто надо убирать дома – инфографика
      сегодня , 10:45 Ежедневно или раз в год: как часто надо убирать дома – инфографика
      1990
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Дебальцево не окружено, но бои продолжаются, — штаб АТО
       12 февраля 2015 , 12:25
      Активисты от оппозиции вывели из парка Шевченко трех "зайцев"
       7 апреля 2013 , 15:15 11
      В Киеве решили ремонтировать улицы по одной, начали с Леонтовича
       26 августа 2018 , 10:07
      Сегодня "евробляхеры" продолжат перекрывать дороги
       21 ноября 2018 , 09:48
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук