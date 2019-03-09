Будапештский меморандум – ошибка, нам нужно высокоточное ракетное оружие, – Порошенко

После того, как США и Россия приостановили действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности из-за нарушения последней положений документа, Украина избавилась определенных обязательств, которых придерживались ранее. Поэтому теперь наша страна должна взять курс на разработку высокоточного ракетного оружия.

Об этом заявил президент Петр Порошенко на совете регионального развития в Черкасской области, подчеркнув, что Украина не намерена повторять ошибки Будапештского меморандума.

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"Нам нужно высокоточное ракетное оружие повышенного радиуса действия, способное поражать цели далеко в тылу врага. Это сделает агрессора более сдержанным, а нашу оборону – более надежной", – убежден гарант.

Он отметил, что Украину больше не связывают никакие ограничения ни по дальности полета наших ракет, ни по их мощности.

Через те, що Росія де-факто зруйнувала Договір про ракети середньої і меншої дальності, а США юридично вийшли з нього, ми теж позбулися певних зобов’язань, яких дотримувалися раніше. Нас більше не пов’язують жодні обмеження щодо дальності польоту наших ракет — Петро Порошенко (@poroshenko) 9 березня 2019 р.

Также Порошенко сообщил об испытаниях новой ракетной военной техники, которые вскоре состоятся.

"Я надеюсь, в ближайшие недели воочию продемонстрируем обществу успехи наших ракетных технологий. Не волнуйтесь, речь идет только об испытаниях и учениях", – отметил президент.

Гарант добавил, что Украина нуждается в новой ракетной программе.

Что такое Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности?Документ подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита. Договор предусматривает, что США и Россия отказываются от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1 тысячи до 5,5 тысяч километров) и малой (от 500 до 1 тысячи километров) дальности.



В 2018 году США неоднократно обвиняли Россию в нарушении условий договоренностей. Впервые Помпео объявил о намерении США выйти из договора еще в декабре 2018 года, если Россия в течение 60 дней не вернется к его выполнению. Ультиматум США завершился в субботу, 2 февраля.



Президент Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что Россия безнаказанно нарушала договор. Он обвинил РФ в тайной разработке запрещенной ракетной системы, которая является прямой угрозой союзникам США и американским войскам за границей".



Отметим, что первые сообщения о нарушениях Россией договора прозвучали еще во времена президентства Барака Обамы 2012 года, однако никаких официальных заявлений относительно этого тогда объявлено не было. В 2016 году Россия перебросила ракетные комплексы "Искандер", способные нести ядерный заряд, к границам ЕС и НАТО – в Калининградскую область между Польшей и Литвой.



Со своей стороны, Москва настаивает на том, что пусковые установки европейской системы ПРО (которая уже размещена в Румынии и строится в Польше) "Мк-41" в случае незначительной адаптации могут быть использованы для запуска крылатой ракеты "Томагавк". Однако и, правда, сейчас у американцев существует только в морская версия.



Президент России Владимир Путин 4 марта подписал указ о приостановке выполнения ракетных договоренностей. Российский лидер считает, что пришло время принять меры из-за якобы нарушения этих обязательств со стороны США.