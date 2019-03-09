Порошенко не сможет погасить скандал с коррупцией в "Укроборонпроме", – эксперт

В штабе Порошенко будут пытаться нейтрализовать скандал с коррупцией в "Укроборонпроме". Но нет такого способа, который бы полностью перекрыл этот скандал.

Об этом 24 каналe рассказал глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

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По словам политолога, однозначно, что есть влияние на рейтинг Порошенко из-за скандала в "Укроборонпроме". Насколько сильно – сложно сказать. В то же время, как отмечает Фесенко, Юлия Тимошенко, согласно февральскому соцопросу, догнала Порошенко и восстановила паритет. Против Тимошенко уже запущена контристория о финансовой пирамиде финансирования "Батькивщины". Но наверняка будет еще что-то новое.

У Порошенко, с одной стороны, будут нейтрализовывать скандал. С другой стороны, Порошенко поехал в Мариуполь, побывал на передовой. Уволил Гладковского. Но нет такого способа, который бы полностью перекрыл скандал. Он очень сильный. Неизвестно, что еще откопают расследователи. Запустят, к примеру, тему о связи Порошенко с Медведчуком,

– замечает Фесенко.

По его мнению, компромат, который приберегают против Тимошенко, могут запустить чуть раньше. Также будут запускать компроматы и против Зеленского. История о финансовых связях между "Приватом" Коломойского и Зеленским – только начало. Украинские спецслужбы любят играть в прослушку. И уже есть скандал с прослушкой офиса "Квартала 95".

Коротко о коррупционных схемах в "Укроборонпроме"

• В начале войны группа молодых людей вступает в сговор с оборонными чиновниками. Они скупают военные запчасти у российских контрабандистов, а также по складам украинской армии. Накручивают цену в разы и по сговору с государственным концерном "Укроборонпром" продают на его заводы.

• В группу входят: замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковский, его сын Игорь, бывший работник концерна Виталий Жуков, Андрей Рогоза. В деле фигурируют люди, приближенные к президенту Петру Порошенко, и даже бывший завод гаранта "Кузница на Рыбальском".

• Центром сделок становится подставная компания "Оптимумспецдеталь", сокращенно Оптима. Группа зарабатывает более четверти миллиарда гривен. Значительную часть раздает на взятки и откаты. Младший Гладковский отвечает за давление на оборонных чиновников, а старший убеждает, что ничего об этом не знал. По убеждению Игоря Гладковского, целью расследования журналистов была дискредитация действующего президента Петра Порошенко во время избирательной кампании.

4 марта президент Петр Порошенко уволил Олега Гладковского.

6 марта Президент Украины Петр Порошенко срочно собрал СНБО относительно реформирования государственного концерна "Укроборонпром" и усиления прозрачности его деятельности. Президент отметил, что необходимо избежать чрезмерного засекречивания информации относительно государственного оборонного заказа и внести изменения в законы. Он также заявил, что СНБО инициирует международный аудит и комплексную ревизию всех контрактов государственного концерна "Укроборонпром".

Вторая часть расследования об "Укроборонпроме": смотрите видео