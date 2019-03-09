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      Порошенко не зможе погасити скандал з корупцією в "Укроборонпромі", – експерт

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      Порошенко спробує нейтралізувати скандал з причетністю до корупції в "Укроборонпромі"
      Порошенко спробує нейтралізувати скандал з причетністю до корупції в "Укроборонпромі" / 24 канал

      В штабі Порошенка намагатимуться нейтралізувати скандал з корупцією в "Укроборонпромі". Але немає такого способу, який би повністю перекрив цей скандал.

      Про це 24 каналу розповів голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

      Читайте також: ГПУ оголосила підозру керівнику підприємства, замішаному в корупції в "Укроборонпромі"

      За словами політолога, однозначно, що є вплив на рейтинг Порошенка через скандал в "Укроборонпромі". Наскільки сильний – складно сказати. Водночас, як зауважує Фесенко, Юлія Тимошенко, згідно з лютневим соцопитуванням, наздогнала Порошенка та відновила паритет. Проти Тимошенко вже запущено контрісторію про фінансову піраміду фінансування "Батьківщини". Але напевно буде ще щось нове.

      У Порошенка, з одного боку, нейтралізовуватимуть скандал. З іншого боку, Порошенко поїхав до Маріуполя, побував на передовій. Звільнив Гладковського. Але немає такого способу, який би повністю перекрив скандал. Він дуже сильний. Невідомо, чи що ще відкопають розслідувачі. Запустять, приміром, тему про зв'язок Порошенка з Медведчуком,
      – зауважує Фесенко.

      На його думку, компромат, який приберігають проти Тимошенко, можуть запустити трохи раніше. Також запускатимуть компромати й проти Зеленського. Історія про фінансові зв'язки між "Приватом" Коломойського та Зеленським – тільки початок. Українські спецслужби люблять грати в прослушку. І вже є скандал з прослуховуванням офісу "Кварталу 95".

      Коротко про корупційні схеми в "Укроборонпромі"

      • На початку війни група молодиків вступає у змову з оборонними чиновниками. Вони скуповують військові запчастини у російських контрабандистів, а також по складах української армії. Накручують ціну у рази і за змовою з державним концерном "Укроборонпром" продають на його заводи.

      • До групи входять: замсекретаря Ради нацбезпеки і оборони Олег Гладковський, його син Ігор, колишній працівник концерну Віталій Жуков, Андрій Рогоза. У справі фігурують люди, наближені до президента Петра Порошенка, і навіть колишній завод гаранта "Кузня на Рибальському".

      • Центром оборудок стає підставна компанія "Оптимумспецдеталь", скорочено Оптима. Група заробляє понад чверть мільярда гривень. Значну частину роздає на хабарі і відкати. Молодший Гладковський відповідає за тиск на оборонних чиновників, а старший переконує, що нічого про це не знав. На переконання Ігоря Гладковського, метою розслідування журналістів була дискредитація чинного президента Петра Порошенка під час виборчої кампанії.

      4 березня президент Петро Порошенко звільнив Олега Гладковсього.

      6 березня Президент України Петро Порошенко терміново зібрав РНБО щодо реформування державного концерну "Укроборонпром" та посилення прозорості його діяльності. Президент зазначив, що необхідно уникнути надмірного засекречення інформації щодо державного оборонного замовлення та внести зміни до законів. Він також заявив, що РНБО ініціює міжнародний аудит і комплексну ревізію усіх контрактів державного концерну "Укроборонпром".

      Друга частина розслідування про "Укроборонпром": дивіться відео

       

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Юлія Тимошенко - новини Володимир Зеленський Корупційні схеми в Укроборонпромі Віктор Медведчук
      Джерело: 24 канал
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