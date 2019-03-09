Будапештський меморандум – помилка, нам потрібна високоточна ракетна зброя, – Порошенко

Після того, як США та Росія призупинили дію Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності через порушення останньою положень документу, Україна позбулась певних зобов'язань, яких дотримувалися раніше. Тож тепер наша країна має взяти курс на розробку високоточної ракетної зброї.

Про це заявив президент Петро Порошенко на раді регіонального розвитку у Черкаській області, підкресливши, що Україна не має наміру повторювати помилки Будапештського меморандуму.

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"Нам потрібна високоточна ракетна зброя підвищеного радіусу дії, здатна вражати цілі далеко в тилу ворога. Це зробить агресора стриманішим, а нашу оборону – надійнішою", – переконаний гарант.

Він зазначив, що Україну більше не пов'язують ніякі обмеження ні щодо дальності польоту наших ракет, ні по їх потужності.

Через те, що Росія де-факто зруйнувала Договір про ракети середньої і меншої дальності, а США юридично вийшли з нього, ми теж позбулися певних зобов’язань, яких дотримувалися раніше. Нас більше не пов’язують жодні обмеження щодо дальності польоту наших ракет — Петро Порошенко (@poroshenko) 9 березня 2019 р.

Також Порошенко повідомив про випробування нової ракетної військової техніки, які відбудуться незабаром.

"Я сподіваюся, найближчими тижнями на власні очі продемонструємо суспільству успіхи наших ракетних технологій. Не хвилюйтеся, мова йде тільки про випробування і навчання", – зауважив президент.

Гарант додав, що Україна потребує нової ракетної програми.

Що таке Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності?Документ підписали Михайло Горбачов і Рональд Рейган у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту. Договір передбачає, що США та Росія відмовляються від виробництва, використання та зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.



У 2018 році США неодноразово звинувачували Росії у порушенням умов домовленостей. Вперше Помпео оголосив про намір США вийти з договору ще в грудні 2018 року, якщо Росія протягом 60 днів не повернеться до його виконання. Ультиматум США завершився у суботу, 2 лютого.



Президент Дональд Трамп виступив із заявою про те, що Росія безкарно порушувала договір. Він звинуватив РФ у таємній розробці забороненої ракетної системи, "яка є прямою загрозою союзникам США і американським військам за кордоном".



Зазанчимо, що перші повідомлення про порушення Росією договору пролунали ще за часів президентства Барака Обами 2012 року, проте жодних офіційних заяв стосовно цього тоді оголошено не було. У 2016 році Росія перекинула ракетні комплекси "Іскандер", здатні нести ядерний заряд, до кордонів ЄС і НАТО – до Калінінградської області між Польщею і Литвою.



Зі свого боку, Москва наполягає на тому, що пускові установки європейської системи ПРО (яка вже розміщена в Румунії і будується в Польщі) "Мк-41" в разі незначної адаптації, можуть бути використані для запуску крилатої ракети "Томагавк". Однак та, щоправда, нині у американців існує лише в морській версії.



Президент Росії Володимир Путін 4 березня підписав указ про призупинення виконання ракетних домовленостей. Російський лідер вважає, що прийшов час вжити заходи через нібито порушення цих зобов'язань з боку США.