Будем бить в ответ, – Зеленский обещал отомстить оккупантам за удар по Одесчине

Оккупанты в очередной раз ударили по Одесчине. Под вражеским прицелом оказались обычные дома. Захватчики применили ракеты, предназначенные для уничтожения кораблей.

Ужасное событие прокомментировал Владимир Зеленский в своем традиционном обращении.

Важно Пионтковский ответил, что россия хотела продемонстрировать обстрелом порта Одессы.

Украинский лидер констатировал, что именно таким тяжелым оружием российская армия разрушает обычный частный сектор вблизи моря, где жили и отдыхали люди.

И мы за это будем обязательно бить в ответ, что бы там ни лгало о таких ударах российское министерство обороны. Постоянный российский террор Харькова и области, Николаева, городов и сел Запорожской области, Днепропетровщины, Донбасса, приграничных районов Сумщины и Черниговщины – все это оккупантам просто так не пройдет.

– подчеркнул президент.

оккупанты скрывают свои потери

Зеленский напомнил, что уже долгое время российское государство не сообщало своим гражданам никакой информации – даже отцензурированной – о потерях оккупационного контингента.

"Полное молчание. Ничего не публиковалось и не говорилось в многочисленных интервью и выступлениях на политическом и военном уровнях. Впрочем, это количество уже почти 40 тысяч – столько человек российская армия потеряла убитыми за время от 24 февраля. А еще десятки тысяч раненых, изуродованных", – констатировал украинский лидер.

И если российское государство не говорит этого официально, и даже в общих чертах, то это означает, что каждый и каждый, кто сохранил какие-либо контакты в россии или информационное влияние на их общество, должен доносить этот простой факт до тех, до кого может. 40 тысяч одних только убитых оккупантов.

Враг снова атаковал Одесчину

Оккупанты снова выпустили ракеты из авиации акватории Черного моря. Целью россиян стал мирный поселок Залива, где ежегодно отдыхают тысячи людей. В Одесской ОВА считают, что сейчас россия повторяет сирийский сценарий.

Тогда именно такими методами уничтожали поселения, убивали мирных людей. Так россияне давили на соответствующие структуры и отряды, которые там воевали. Это тактика выжженной земли, тактика убийства мирных граждан, которую сегодня россия демонстрирует во всех регионах Украины,

– заявил он.

По его словам, эта саранча, пришедшая с востока, заслуживает только одного – уничтожения. "И то, что делают наши воины – важно, и я им за это благодарен", – добавил он.

Обращение Владимира Зеленского за 26 июля: смотрите видео