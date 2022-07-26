Они начали придумывать разные варианты – от того, что россия здесь ни при чем, а Украина сама себя обстреляла, до того, что приказ об обстреле порта отдали раньше и забыли отменить. В конце концов, в Москве подтвердили, что именно они нанесли удар по порту.

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Пресс-секретарь МИД россии мария захарова заявила, что ракетой "Калибр" уничтожили военный объект в порту. Это на 24 канале прокомментировал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский.

В россии борются 2 силы

По его словам, такие действия россии и неопределенность ее пропагандистов лишь демонстрирует то, что как в путинском бункере, так и в российской элите, продолжается борьба двух линий.

С одной стороны – ультрафашистская партия, обвиняющая путина в том, что он недостаточный фашист. Самым ярким ее представителем является военный преступник горькин, указывающий на все ошибки российского диктатора и в военном строительстве за последние 10 лет, и в ведении так называемой "спецаперации".

С другой стороны – партия, которую Пионтковский назвал "партией 16 июня" из-за того, что именно тогда в Украину приезжали европейские лидеры – Шольц, Макрон и Драги. По его убеждению, здесь они выполняли именно установку кремля, ведь в итальянском плане было указано: первый пункт – прекращение огня, второй – между Украиной и россией начинаются двусторонние переговоры по противоречащим территориям.

Тогда треть объявляется противоречивой территорией, замораживается, и это продается народу как победа. А в США задача этой "партии 16-го июня" – навязать тезис о том, что война закончилась, нех**н и новые HIMARS поставлять,

– объяснил тогдашний план публицист.

Следовательно, обе линии борются за того же путина, а он не может решить, на чью сторону встать. Тем временем его клокочущая ненависть к украинскому народу, которого "не существует", двигает им и требует вести войну до конца.

Отсюда и такие нелогичные и противоречивые шаги. "Когда правое полушарие не знает, что делает левое, они будут повторяться. Это хороший знак. Это знак того, что оба полушария в бункере начинают понимать, что они потерпели поражение", – подытожил Пионтковский.

Полный стрим с Андреем Пионтковским: смотрите видео

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