Об этом 24 каналу рассказал украинский политолог Тарас Семенюк. Он также отметил, что подписанное в Стамбуле соглашение не является договоренностью между россией и Украиной, это соглашение между тремя сторонами: где Украина, Турция и ООН подписывают одно соглашение, а россия – другое, но зеркальное украинскому.

Читайте также Об этом соглашении уже можно забыть, – вице-президент KSE об ударах россиян по порту в Одессе

Турция и ООН выступают гарантами того, что украинское зерно будет доходить до покупателей. Поэтому, прежде всего – россия играет на своего внутреннего потребителя пропаганды, который не понимает и не готов понимать, что есть цивилизованные соглашения, которые нужно соблюдать,

– отмечает Тарас Семенюк.

По словам специалиста, не стоит отвергать и такую вещь, как "поднятие ставок", мол, если не пойти на уступки россии, то она продолжит разрушать украинскую инфраструктуру.

"Но также есть один очень важный аспект – перед подписанием этого соглашения, россия говорила, что это Украина "заинтересована" в том, чтобы был голод в Африке или Индии", – говорит Семенюк.

Однако если россия начнет наносить удары по баржам, которые будут перевозить украинское зерно, то всем станет очевидно, кто на самом деле заинтересован в мировом голоде и кризисе, добавляет политолог.

По мнению Семенюка, создание нашим врагом любых препятствий для вывоза зерна означает только дополнительное вооружение для Украины и еще большие санкции для россии.

Детальнее о мотивах обстрела Одесского порта и поедет ли украинское зерно на экспорт: смотрите видео