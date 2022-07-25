Про це 24 каналу розповів український політолог Тарас Семенюк. Він також зазначив, що підписана у Стамбулі угода не є домовленістю між росією та Україною, це угода між трьома сторонами: де Україна, Туреччина та ООН підписують одну угоду, а росія – іншу, але дзеркальну українській.

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Туреччина та ООН виступають гарантами того, що українське зерно доходитиме до своїх покупців. Тому, перш за все – росія грає на свого внутрішнього споживача пропаганди, який не розуміє та не готовий розуміти, що є цивілізовані угоди, яких потрібно дотримуватися,

– зазначає Тарас Семенюк.

За словами фахівця, не варто відкидати й таку річ, як "підняття ставок", мовляв – якщо не піти на поступки росії, то вона продовжить руйнувати українську інфраструктуру.

"Але також є один дуже важливий аспект – перед підписанням цієї угоди, росія говорила, що це Україна "зацікавлена" у тому, аби був голод у Африці чи в Індії", – каже Семенюк.

Проте якщо росія почне завдавати ударів по баржах, які перевозитимуть українське зерно, то всім стане очевидно, хто насправді є зацікавленим у світовому голоді та кризі, додає політолог.

На думку Семенюка, створення нашим ворогом будь-яких перешкод для вивезення зерна, означає тільки додаткове озброєння для України та ще більші санкції для росії.

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