Будем бить врага его же оружием: танки и бронемашины теперь будут работать на Украину
9 марта 2022 , 12:41Читати новину українською
Украинские защитники смогли пополнить арсенал нашей техники путем трофеев, которые взяли у врага на поле боя.
Об этом президент Владимир Зеленский сказал в своем новом обращении 9 марта, передает 24 канал.
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По словам украинского лидера, танки врага, бронемашины, боеприпасы теперь будут работать на нашу оборону.
Что может быть более унизительно для оккупантов? Мы будем бить врага его же оружием в придачу к нашему,
– отметил Зеленский.
Заметим, что ранее украинские бойцы неоднократно "отжимали" технику у врага. Это изрядно деморализует армию противника.
Зеленский обратился к украинцам: смотрите видео