Будем бить врага его же оружием: танки и бронемашины теперь будут работать на Украину

Украинские защитники смогли пополнить арсенал нашей техники путем трофеев, которые взяли у врага на поле боя.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в своем новом обращении 9 марта, передает 24 канал.

Важно Президент Зеленский обратился к украинцам 9 марта: главные тезисы

По словам украинского лидера, танки врага, бронемашины, боеприпасы теперь будут работать на нашу оборону.

Что может быть более унизительно для оккупантов? Мы будем бить врага его же оружием в придачу к нашему,

– отметил Зеленский.

Заметим, что ранее украинские бойцы неоднократно "отжимали" технику у врага. Это изрядно деморализует армию противника.

Зеленский обратился к украинцам: смотрите видео